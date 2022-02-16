«Воскрешение» Чипа и Дейла: Disney показал трейлер нового фильма

Последний эпизод мультсериала вышел еще в 90-м году прошлого века. Disney показал первый трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». В опубликованном двухминутном ролике рассказано о шоу, в котором снимались Чип, Дейл и их друзья. После закрытия проекта его звезды расстались.

Ранее сообщалось, что новый сериал будет состоять из 39 частей по семь минут. Создатели заявили о сохранении визуальной стилистики и обновлении сюжетного ряда.

