Во Франции отменили гастроли уехавшего из России актера Анатолия Белого
Гастроли уехавшего из России актера Анатолия Белого (признан в РФ иноагентом) отменили в Париже, пишет «Комсомольская Правда».
По информации газеты, спектакль с участием актера должен был состояться 4 октября 2023 года в театре Ранелаг в Париже, однако, по информации источника издания, выступление Белого не состоится. Предположительно, постановку отменили из-за плохой продажи билетов.
Не так давно Белый выступил против приезда в Израиль театра «Ленком». Израильские гастроли московского театра были запланированы на октябрь. тогда актер опубликовал в соцсетях несколько постов с призывом подписать протест против гастролей «Ленкома».
Белый назвал кощунством планы «Ленкома» выступить в Израиле, а спектакль «Поминальная молитва» - спекуляцией на еврейской теме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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