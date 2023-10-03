Во Франции отменили гастроли уехавшего из России актера Анатолия Белого

По информации газеты, спектакль с участием актера должен был состояться 4 октября 2023 года в театре Ранелаг в Париже, однако, по информации источника издания, выступление Белого не состоится. Предположительно, постановку отменили из-за плохой продажи билетов.

Не так давно Белый выступил против приезда в Израиль театра «Ленком». Израильские гастроли московского театра были запланированы на октябрь. тогда актер опубликовал в соцсетях несколько постов с призывом подписать протест против гастролей «Ленкома».

Белый назвал кощунством планы «Ленкома» выступить в Израиле, а спектакль «Поминальная молитва» - спекуляцией на еврейской теме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

