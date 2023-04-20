«Разворот на молодежь»: На ММКФ представят 200 фильмов из 60 стран

45-й Московский международный кинофестиваль открылся в Москве. Кудрявцев рассказал, что в фестивале представлено около 200 фильмов из 60 стран мира.

«География фестиваля расширилась на 20 новых стран. Очень сбалансированный по составу фестиваль получился – 60 стран мира представят почти 200 фильмов. Мощное представительство Латинской Америки, много фильмов из Китая, Индии, Европы. Миссия ММКФ – быть мостом между разными цивилизациями и достойно представлять наше евразийское пространство, российскую кинематографию. В основном конкурсе представлены две наших картины: «Первая любовь» режиссера Светланы Проскуриной, и «14+ Продолжение» Зайцева. Надо обратить внимание и на фильм-открытие фестиваля «Снегирь» Бориса Хлебникова. Эта картина по повести Георгия Вадимова. Он рассказывает о двух ребятах, поступающих на рыболовецкое судно, про конфликт поколений», - сказал Кудрявцев.