«Разворот на молодежь»: На ММКФ представят 200 фильмов из 60 стран
На позиции стран-лидеров киноэкспорта претендуют Китай и Индии, мир больше не будет голливудоцентричным, сказал Иван Кудрявцев.
Главный тематический тренд ММКФ - внезапный разворот мирового кинематографа к молодому герою, заявил программный директор ММКФ Иван Кудрявцев заявил в беседе с НСН.
45-й Московский международный кинофестиваль открылся в Москве. Кудрявцев рассказал, что в фестивале представлено около 200 фильмов из 60 стран мира.
«География фестиваля расширилась на 20 новых стран. Очень сбалансированный по составу фестиваль получился – 60 стран мира представят почти 200 фильмов. Мощное представительство Латинской Америки, много фильмов из Китая, Индии, Европы. Миссия ММКФ – быть мостом между разными цивилизациями и достойно представлять наше евразийское пространство, российскую кинематографию. В основном конкурсе представлены две наших картины: «Первая любовь» режиссера Светланы Проскуриной, и «14+ Продолжение» Зайцева. Надо обратить внимание и на фильм-открытие фестиваля «Снегирь» Бориса Хлебникова. Эта картина по повести Георгия Вадимова. Он рассказывает о двух ребятах, поступающих на рыболовецкое судно, про конфликт поколений», - сказал Кудрявцев.
Собеседник НСН отметил, что мир становится не голливудоцентричным.
«Главный тематический тренд ММКФ – внезапный разворот мирового кинематографа к молодому герою, кинематографисту, зрителю. Думаю, что это связано с пандемией, грядущей сменой поколений, научно-технологической революцией и бурным развитием кинематографии новых стран – лидеров киноэкспорта. На эти позиции претендует Индия, Китай. Назревает не голливудоцентричный мир», - резюмировал Кудрявцев.
Ранее, оценивая перспективы фильма "Вызов", кинокритик Давид Шнейдеров сказал "Радиоточке НСН", что картина не повторит успех «Чебурашки», побившего в этом году все рекорды по сборам.
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