Венецианскую биеннале окончательно лишили €2 млн евро за открытие павильона РФ
Еврокомиссия (ЕК) окончательно лишила открывшую российский павильон Венецианскую биеннале гранта в размере двух млн евро. Об этом журналистам заявил представитель ЕК Тома Ренье.
Он пояснил, что грант был аннулирован «на основании заключения юридической службы Еврокомиссии и рекомендации ЕК».
«Культурные события, финансируемые на деньги Евросоюз, должны способствовать продвижению демократических ценностей, многообразия, инклюзивности и свободы самовыражения», - добавил Ренье.
Ранее в Еврокомиссии предупредили, что открытие павильона РФ может противоречить антироссийским санкциям Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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