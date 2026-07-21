Венецианскую биеннале окончательно лишили €2 млн евро за открытие павильона РФ

Еврокомиссия (ЕК) окончательно лишила открывшую российский павильон Венецианскую биеннале гранта в размере двух млн евро. Об этом журналистам заявил представитель ЕК Тома Ренье.

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Он пояснил, что грант был аннулирован «на основании заключения юридической службы Еврокомиссии и рекомендации ЕК».

«Культурные события, финансируемые на деньги Евросоюз, должны способствовать продвижению демократических ценностей, многообразия, инклюзивности и свободы самовыражения», - добавил Ренье.

Ранее в Еврокомиссии предупредили, что открытие павильона РФ может противоречить антироссийским санкциям Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Felix Hörhager / dpa
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