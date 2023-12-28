В Забайкальском крае сняли бурятскую пародию на «Слово пацана»
В Забайкальском крае сняли бурятскую пародию на сериал «Слово пацана», сообщает пресс-служба краевого правительства в своем Telegram-канале.
Мини-фильм под названием «Слово чабана. Кровь в колбасе» создал забайкальский режиссер и сценарист Баяр Барадиев. Свой пятиминутный проект он разместил на площадке YouTube.
«Это классная идея. Надеемся на то, что она понравилась нашим землякам и станет своеобразным подарком для забайкальцев к Новому году», — подчеркнул режиссер.
Ранее проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим российским сериалом по версии зрительского рейтинга «Кино Mail.ru», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru