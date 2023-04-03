В Воронеже отменили концерт Ани Лорак

СК РФ: Организация теракта в кафе в Санкт-Петербурге велась с территории Украины 21 житель Санкт-Петербурга и 10 иногородних пострадали накануне при взрыве в кафе Россия передала украинской стороне раненых военнослужащих Защита обжаловала постановление суда об аресте журналиста The Wall Street Journal Иностранные приложения начали появляться в российском RuStore