В Воронеже отменили концерт Ани Лорак

Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 24 апреля в Воронеже, отменен. Об этом сообщается на сайте концертной площадки Event-Hall.

«Уважаемые зрители! Концерт Ани Лорак, запланированный ранее, не состоится на площадке Event-Hall», - говорится в сообщении.

Площадка призвала обращаться к организаторам концерта по поводу возврата стоимости купленных билетов.

Ранее фанаты певицы МакSим призвали отменить ее гастрольный тур после концерта в Твери 1 апреля, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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