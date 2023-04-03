В Воронеже отменили концерт Ани Лорак
3 апреля 202319:44
Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 24 апреля в Воронеже, отменен. Об этом сообщается на сайте концертной площадки Event-Hall.
«Уважаемые зрители! Концерт Ани Лорак, запланированный ранее, не состоится на площадке Event-Hall», - говорится в сообщении.
Площадка призвала обращаться к организаторам концерта по поводу возврата стоимости купленных билетов.
Ранее фанаты певицы МакSим призвали отменить ее гастрольный тур после концерта в Твери 1 апреля, сообщает «Радиоточка НСН».
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru