В Узбекистане перенесли музыкальный фестиваль с участием российских артистов
3 апреля 202316:43
Фестиваль «Жара», в котором должны были принять участие около 30 российских артистов переносится на неопределенный срок из-за «текущей ситуации в мире», сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса iticket.uz.
Изначально концерты планировалось провести 20-21 мая. Организаторы поблагодарили поклонников творчества, а также уточнили, что приобретенные билеты подлежат возврату.
Фестиваль проводится с 2016 года. В этом году планировались выступления HammAli & Navai, Ани Лорак, Ольги Бузовой, Егора Крида и многие других певцов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru