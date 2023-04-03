В Узбекистане перенесли музыкальный фестиваль с участием российских артистов

Фестиваль «Жара», в котором должны были принять участие около 30 российских артистов переносится на неопределенный срок из-за «текущей ситуации в мире», сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса iticket.uz.

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Изначально концерты планировалось провести 20-21 мая. Организаторы поблагодарили поклонников творчества, а также уточнили, что приобретенные билеты подлежат возврату.

Фестиваль проводится с 2016 года. В этом году планировались выступления HammAli & Navai, Ани Лорак, Ольги Бузовой, Егора Крида и многие других певцов.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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