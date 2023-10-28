В Уфе покажут спектакль с участием министра здравоохранения Башкирии

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин примет участие в благотворительной постановке «Между нами любовь», пишет ufa1.ru.

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Помимо Рахматуллина в спектакле поучаствуют бизнесмены и топ-менеджеры крупных компаний. Все собранные средства с постановки напрвят на помощь юным музыкантам и спортсменам из малообеспеченных семей.

Показ спектакля пройдет в рамках проекта «Знаменитости детям». Стоимость билетов стартует с трех с половиной тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Московский Театр эстрады откроется для зрителей после длительной реконструкции мюзиклом, рассказал художественный руководитель театра Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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