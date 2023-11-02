В Центре Рерихов назвали «тяжелой новостью» сообщения о смерти дирижера Темирканова

По словам Стеценко, он узнал о смерти Темирканова из СМИ.

Напомним, в 1976-1988 Темирканов занимал пост художественного руководителя и главного дирижера театра оперы и балета имени Кирова, отмечает «Радиоточка НСН».

В 2000-2006 годах был главой Балтиморского симфонического оркестра, в 2010-2012 годах был музыкальным директором театра Реджио в Парме, отмечает RT.

