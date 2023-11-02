В Центре Рерихов назвали «тяжелой новостью» сообщения о смерти дирижера Темирканова
2 ноября 202318:25
Российский дирижер, народный артист СССР Юрий Темирканов перед смертью долго болел, заявил вице-президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Стеценко, он узнал о смерти Темирканова из СМИ.
Напомним, в 1976-1988 Темирканов занимал пост художественного руководителя и главного дирижера театра оперы и балета имени Кирова, отмечает «Радиоточка НСН».
В 2000-2006 годах был главой Балтиморского симфонического оркестра, в 2010-2012 годах был музыкальным директором театра Реджио в Парме, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru