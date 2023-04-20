В столице стартовал 45-й Московский международный кинофестиваль

На фестивале будут представлены порядка 200 фильмов из 60 стран. Главной площадкой мероприятия станет киноцентр «Октябрь», а торжественная церемония открытия с красной ковровой дорожкой пройдет в театре «Россия».

Откроет фестиваль фильм Бориса Хлебникова «Снегирь». Закроется кинофестиваль испанской спортивной драмой «42 секунды». За главный приз - «Золотой Святой Георгий» - поборются фильмы из России, Японии, Мексики, Сербии, Аргентины и Бангладеш.

Главный тематический тренд ММКФ - внезапный разворот мирового кинематографа к молодому герою, заявил программный директор ММКФ Иван Кудрявцев в беседе с «Радиоточкой НСН».

