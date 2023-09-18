В сети появился трейлер фильма «Триггер»
В сеть выложили трейлер фильма «Триггер», который станет сиквелом к одноименному сериалу.
Тизер представляет собой отрывок из будущей картины, в котором у главного героя, психолога Артема, похитили сына. Съемки фильма шли с июня прошлого года, премьера фильма запланирована на зиму.
Сериал «Триггер» был вышел в свет в 2020 году. Он повествует о столичном психологе, который использует в своей работе «шоковый» метод психотерапии.
Ранее в интернете появился трейлер картины «Дух Байкала», его премьера состоится 19 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Ирана анонсировал обмен заключенными с США
- Ъ: Ограничения КНР на экспорт привели к дефициту дронов и запчастей к ним в РФ
- ВСУ обстреляли село Лемешовка Брянской области
- Старовойт: При обстреле Теткино повреждены 11 жилых домов
- «Толстый и старый»: Шуфутинский похудел на 18 килограммов после слов жены
- Аналитик Пейн: подорожание бензина будет головной болью для Байдена в 2024 году
- Адвокат Алаудинова попросил Следком возбудить дело о дискредитации армии
- Рогов предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР
- В сети появился трейлер фильма «Триггер»
- В бундестаге заявили, что решение о поставках Taurus ВСУ примут в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru