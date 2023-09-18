В сети появился трейлер фильма «Триггер»

В сеть выложили трейлер фильма «Триггер», который станет сиквелом к одноименному сериалу.

Тизер представляет собой отрывок из будущей картины, в котором у главного героя, психолога Артема, похитили сына. Съемки фильма шли с июня прошлого года, премьера фильма запланирована на зиму.

Сериал «Триггер» был вышел в свет в 2020 году. Он повествует о столичном психологе, который использует в своей работе «шоковый» метод психотерапии.

Ранее в интернете появился трейлер картины «Дух Байкала», его премьера состоится 19 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

