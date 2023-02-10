В сеть слили первый трейлер фильма «Форсаж 10»

Первый трейлер фильма «Форсаж 10» (Fast X) появился в сети до официальной премьеры, которая состоится 10 февраля в 19:00 мск.

СМИ: «Форсаж 10» стал самым дорогим фильмом франшизы

В десятой части франшизы появятся основные актёры из предыдущих частей. Главного злодея Данте сыграл Джейсон Момоа («Аквамен»), который желает отомстить Доминику Торетто (Вин Дизель) за прошлые обиды.

Предполагается, что десятый «Форсаж» станет предпоследней частью франшизы, при этом финал истории будет рассказан в «Форсаже 11».

В мировой прокат «Форсаж 10» выйдет 19 мая.

Ранее платформа «Кинопоиск» опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер сериала о группе «Король и шут», сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: instagram/vindiesel
ТЕГИ:КультураПремьераКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры