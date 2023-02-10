В сеть слили первый трейлер фильма «Форсаж 10»
Первый трейлер фильма «Форсаж 10» (Fast X) появился в сети до официальной премьеры, которая состоится 10 февраля в 19:00 мск.
В десятой части франшизы появятся основные актёры из предыдущих частей. Главного злодея Данте сыграл Джейсон Момоа («Аквамен»), который желает отомстить Доминику Торетто (Вин Дизель) за прошлые обиды.
Предполагается, что десятый «Форсаж» станет предпоследней частью франшизы, при этом финал истории будет рассказан в «Форсаже 11».
В мировой прокат «Форсаж 10» выйдет 19 мая.
Ранее платформа «Кинопоиск» опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер сериала о группе «Король и шут», сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru