В Русском музее вслед за Третьяковкой сменили гендиректора
Возглавлявший более 30 лет Русский музей, Владимир Гусев станет президентом учреждения, сообщил «Интерфакс».
«Плановый переход с должности на должность, который произошел по личному обращению Гусева в Минкультуры и связан с завершением трудового контракта», - пояснили в пресс-службе музея.
Как отмечается, в новой должности Гусев будет координировать реставрационные работы на объектах имущественного комплекса музея и развитие филиальной сети.
Временно исполнять обязанности гендиректора Русского музея будет заместитель Гусева по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.
Ранее Владимир Гусев в беседе с НСН назвал ротацию кадров естественным ходом событий.
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