В Русском музее вслед за Третьяковкой сменили гендиректора

Возглавлявший более 30 лет Русский музей, Владимир Гусев станет президентом учреждения, сообщил «Интерфакс».

«Плановый переход с должности на должность, который произошел по личному обращению Гусева в Минкультуры и связан с завершением трудового контракта», - пояснили в пресс-службе музея.

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Как отмечается, в новой должности Гусев будет координировать реставрационные работы на объектах имущественного комплекса музея и развитие филиальной сети.

Временно исполнять обязанности гендиректора Русского музея будет заместитель Гусева по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Ранее Владимир Гусев в беседе с НСН назвал ротацию кадров естественным ходом событий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургИскусствоПрезидентМузей
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