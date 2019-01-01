В российских школах с сентября появятся культурные нормативы

Школьники восьми регионов России в следующем году в рамках пилотного проекта будут сдавать культурные нормативы.

Межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы школьников» заработает с 1 сентября 2019 года и позволит привлечь внимание учащихся к культуре страны.

Накануне ее обсудили на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Программа заработает в 8 пилотных субъектах страны - республиках Татарстан и Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской областях.

«Участие в программе будет исключительно на добровольной основе, а также позволит обучающимся повысить свои навыки в области культуры и синхронизировать их с полученными знаниями в процессе обучения», - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о том, что Минкультуры и Минпросвещения занимаются разработкой проекта для школьников, в рамках которого они будут ходить в музеи, смотреть фильмы и вести специальные дневники.

