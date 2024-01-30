В российских кинотеатрах покажут сказку Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе»
Кинопрокатная компания Russian World Vision 22 февраля выпустит в кинотеатрах шедевр Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе».
Анимационное фэнтези по мотивам «Русалочки» рассказывает известную всем историю на японский лад. Критики называют «Рыбку Поньо» самой сентиментальной и доброй работой автора.
По сюжету рыбка Поньо — дочь колдуна и морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей, вскоре она будет мечтать только о том, чтобы стать человеком.
18 января Russian World Vision выпустила в кинотеатрах легендарный фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Сюжет картины разворачивается в средневековой Японии XV века. В центре сюжета молодой принц Аситака, который подвергается древнему демоническому проклятью после убийства вепря и вынужден отправиться в опасное путешествие в поисках исцеления.
До этого компания-прокатчик «Русский Репортаж» опубликовала сразу две версии дублированного на русский язык трейлера мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет, передает «Радиоточка НСН».
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