В российских кинотеатрах покажут сказку Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе»

По сюжету рыбка Поньо — дочь колдуна и морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей, вскоре она будет мечтать только о том, чтобы стать человеком.

18 января Russian World Vision выпустила в кинотеатрах легендарный фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Сюжет картины разворачивается в средневековой Японии XV века. В центре сюжета молодой принц Аситака, который подвергается древнему демоническому проклятью после убийства вепря и вынужден отправиться в опасное путешествие в поисках исцеления.

До этого компания-прокатчик «Русский Репортаж» опубликовала сразу две версии дублированного на русский язык трейлера мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет, передает «Радиоточка НСН».

