В российских кинотеатрах 21 марта выйдет лирическая комедия «Лето. Нулевые»
Кинопрокатная компания Russian World Vision 21 марта выпустит в кинотеатрах лирическую комедию о взрослении «Лето. Нулевые».
Действие фильма происходит в маленьком городке на Волге в середине 2000-х. Картина расскажет историю 15-летнего Саши, который за одно лето встречает первую любовь и оказывается втянутым в опасные неприятности.
В главных ролях Тимофей Кочнев, Кирилл Доронин, Иван Федоров, Роман Маякин, Анна Котова, Денис Шведов и другие.
Ранее сообщалось, что 22 февраля на большие экраны России выходит шедевр Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе». Анимационное фэнтези по мотивам «Русалочки» рассказывает известную всем историю на японский лад. Критики называют «Рыбку Поньо» самой сентиментальной и доброй работой автора.
18 января Russian World Vision выпустила в кинотеатрах легендарный фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке», передает «Радиоточка НСН».
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