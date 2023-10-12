В России стартовали спецпоказы фильма «Отпуск в октябре»

Увидеть картину первыми смогут жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Великого Новгорода. В широкий лента выйдет 26 октября.

Фильм «Отпуск в октябре» рассказывает о молодой актрисе Свете. Она окончила театральную академию, живет в Санкт-Петербурге и мечтает о серьёзных ролях в серьёзных кинокартинах. фильмах на серьезных ролях. В итоге Света попадает на яркий болливудский проект, в котором участвуют звёзды кино, лучшие ди-джеи и хореографы страны, однако всё оказывается вовсе не очень просто.

Ранее продюсер новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Игорь Толстунов заявил, что бюджет фильма с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях составил свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

