В России стартовали спецпоказы фильма «Отпуск в октябре»
Спецпоказы фильма «Отпуск в октябре», в котором сыграл основатель группы «25/17» Бледный (Андрей Позднухов) стартовали в российских кинотеатрах.
Увидеть картину первыми смогут жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Великого Новгорода. В широкий лента выйдет 26 октября.
Фильм «Отпуск в октябре» рассказывает о молодой актрисе Свете. Она окончила театральную академию, живет в Санкт-Петербурге и мечтает о серьёзных ролях в серьёзных кинокартинах. фильмах на серьезных ролях. В итоге Света попадает на яркий болливудский проект, в котором участвуют звёзды кино, лучшие ди-джеи и хореографы страны, однако всё оказывается вовсе не очень просто.
Ранее продюсер новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Игорь Толстунов заявил, что бюджет фильма с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях составил свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru