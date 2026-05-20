В России представят мистический триллер «Кассандра» по мотивам повести Айтматова

Фильм расскажет о молодой девушке, которая, пережив тяжелую утрату, каждую ночь просыпается все более изможденной. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, и узнает, что стала жертвой Албарсты – древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не может отпустить прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.

Фильм по мотивам философских идей Чингиза Айтматова обращается к темам памяти, утраты и неизбежности встречи с собственными травмами. Главные роли в картине сыграли Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Жаннатбек Керимбаев и Эльдияр Джарашев. Премьера в российских кинотеатрах намечена на 11 июня.



Ранее в российском прокате представили режиссерский дебют Алины Насибуллиной «Шурале». Сценарий, частично основанный на легенде о духе леса, Насибуллина написала вместе с лауреатом Каннского кинофестиваля в конкурсе Cinefondation 2018 года Игорем Поплаухиным. В картине снимались Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель и даже рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), напоминает «Радиоточка НСН».

