В России представят мистический триллер «Кассандра» по мотивам повести Айтматова
В российский прокат выйдет мистический триллер «Касандра», вдохновленный повестью Чингиза Айтматова и национальной мифологией Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба компании Ray of Sun Pictures.
Фильм расскажет о молодой девушке, которая, пережив тяжелую утрату, каждую ночь просыпается все более изможденной. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, и узнает, что стала жертвой Албарсты – древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не может отпустить прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.
Фильм по мотивам философских идей Чингиза Айтматова обращается к темам памяти, утраты и неизбежности встречи с собственными травмами. Главные роли в картине сыграли Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Жаннатбек Керимбаев и Эльдияр Джарашев. Премьера в российских кинотеатрах намечена на 11 июня.
Ранее в российском прокате представили режиссерский дебют Алины Насибуллиной «Шурале». Сценарий, частично основанный на легенде о духе леса, Насибуллина написала вместе с лауреатом Каннского кинофестиваля в конкурсе Cinefondation 2018 года Игорем Поплаухиным. В картине снимались Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель и даже рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), напоминает «Радиоточка НСН».
