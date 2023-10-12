В прокат вышел фильм ученицы Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу»
Дебютный фильм режиссера Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» выходит в прокат 12 октября.
Премьера драмы, снятой на чеченском языке по сценарию самой Мусаевой, состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. Также картина была показана на Международном фестивале «Дух огня», где завоевала награду как лучший отечественный дебютный фильм и получила призы за лучшую операторскую работу и лучшую женскую роль.
Действие фильма происходит в Чечне. Его главная героиня — 17-летняя Яха (Хадижа Батаева), живущая в маленьком селе. Девушка мечтает уехать учиться в город, но может оставить привычную жизнь только вместе с мужчиной. Картина посвящена судьбам кавказских женщин, внутренним конфликтам и ограничениям консервативного общества. Все роли в фильме исполняют непрофессиональные актеры, пишет RT.
Малика Мусаева — выпускница мастерской режиссера Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии и магистратуры в Гамбургской медиашколе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце»
- В Польше захотели выставить Украине счет и ряд условий за оказанную помощь
- СМИ: В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора
- В АТОР назвали стоимость путевок в Египет на ноябрьские праздники
- Число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло в РФ на 31,8%
- В Нижегородской области пять человек пострадали при несчастном случае на заводе
- Минтранс: На границе с КНР модернизируют 11 пунктов пропуска до конца 2027 года
- Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта зерна из России
- СМИ: Производители предложили поднять минимальную цену водки до 301 рубля
- В ООН сообщили, что 330 тысяч жителей Газы покинули дома с начала эскалации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru