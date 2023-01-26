В прокат выходит фильм о связи полицейского и проповедницы «Снег, сестра и росомаха»

В широкий прокат с 16 февраля выйдет фильм «Снег, сестра и росомаха» режиссера Романа Михайлова. Действие этой мистической мелодрамы происходит в небольшом городе. Главный герой работает полицейским, героиня – проповедница в некой религиозной общине и, возможно, ведьма. Однажды он случайно набирает неправильный номер и влюбляется услышанный голос. Начинается странная связь двух одиночеств. Очередным заданием полицейского становится разобраться с местной сектой, в которой работает героиня.

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«Этот фильм очень светлый, он про веру и надежду, про поиск. У наших героев непростая жизнь, и они ее проживают в том же жестоком мире, что и мы сейчас. Они делают это самобытно, выходят за привычные рамки, чувствуют, любят, верят – это спасает» — цитирует кинопрокатная компания Про:взгляд Романа Михайлова.

Съемки фильма заняли всего 11 дней. Они проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.


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ФОТО: кинопрокатная компания Про:взгляд
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