В Петербурге состоялась премьера военной драмы «Воздух» Алексея Германа-младшего

В широкий прокат 18 января выходит военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух». Премьера прошла в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора», передает ТАСС.

Режиссер назвал фильм «картиной ленинградской школы» и отметил самоотверженность команды.

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Действия фильма происходят во время Великой Отечественной войны. Картина повествует о подразделении летчиц, которое прибывает в авиационный полк. Девушкам предстоит понять, насколько тяжело выживать в мужском мире.

Роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Филипп Дьячков и другие актеры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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