В Петербурге состоялась премьера военной драмы «Воздух» Алексея Германа-младшего
В широкий прокат 18 января выходит военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух». Премьера прошла в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора», передает ТАСС.
Режиссер назвал фильм «картиной ленинградской школы» и отметил самоотверженность команды.
Действия фильма происходят во время Великой Отечественной войны. Картина повествует о подразделении летчиц, которое прибывает в авиационный полк. Девушкам предстоит понять, насколько тяжело выживать в мужском мире.
Роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Филипп Дьячков и другие актеры, передает «Радиоточка НСН».
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