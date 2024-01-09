В Петербурге пройдет музейный форум о блокаде Ленинграда «Дневные звезды»

По ее словам, жителей и гостей города ждет масштабная программа, в которой приняли участие свыше 70 культурных учреждений. По словам Лезик, в основу форума легла модель культурного события, которое получило большую популярность – всероссийской акции «Ночь музеев». Она подчеркнула, что гостей ждут, в частности, музейные, театральные и библиотечные программы.

Ранее сообщалось, что Государственный Эрмитаж в 2023 году пополнил свою коллекцию 700 с лишним экспонатами. На эти цели было потрачено свыше 100 миллионов рублей. Новые экспонаты, помимо произведений искусства, включают архивные документы, передает «Радиоточка НСН».

