В Петербурге пройдет музейный форум о блокаде Ленинграда «Дневные звезды»

В Санкт-Петербурге 17 января, в преддверии 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, откроется первый музейный форум «Дневные звезды», он будет проходить до 23 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елену Лезик.

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По ее словам, жителей и гостей города ждет масштабная программа, в которой приняли участие свыше 70 культурных учреждений. По словам Лезик, в основу форума легла модель культурного события, которое получило большую популярность – всероссийской акции «Ночь музеев». Она подчеркнула, что гостей ждут, в частности, музейные, театральные и библиотечные программы.

Ранее сообщалось, что Государственный Эрмитаж в 2023 году пополнил свою коллекцию 700 с лишним экспонатами. На эти цели было потрачено свыше 100 миллионов рублей. Новые экспонаты, помимо произведений искусства, включают архивные документы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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