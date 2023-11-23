В пермском театре отложили премьеру спектакля «Сережа очень тупой»

Пермский Театр-Театр перенес премьеру спектакля «Сережа очень тупой» на три дня, сообщило издание 59.RU.

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О переносе постановки сообщила зрительница, которая приобрела билеты на 24 ноября. Женщине пришло уведомление об отмене.

В театре объяснили, что перенос связан с техническими причинами. Премьера состоится 26 ноября.

Театр принес извинения. Зрителям, которые приобрели билеты на более ранние даты, полностью компенсируют потраченные деньги.

Главным героем спектакля является программист Сережа. После появления странных курьеров бытовая техника в его квартире оживает и начинает существовать самостоятельно, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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