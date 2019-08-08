В НСН началась пресс-конференция «Бари Алибасов против “Крота”»
Продюсер группы «На-На» вместе с адвокатом и PR-директором расскажет в пресс-центре НСН об иске к производителю жидкости для прочистки труб «Крот».
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция «Бари Алибасов против “Крота”».
Продюсер легендарной группы «На-На» и Заслуженный артист Российской Федерации Бари Алибасов прибыл в пресс-центр НСН вместе со своим адвокатом Андреем Комиссаровым и PR-директором Вадимом Горжанкиным сразу после подачи иска к производителю жидкости для прочистки труб «Крот», а также гипермаркету «Ашан».
Артист намерен взыскать с них 100 миллионов рублей. После инцидента в начале июня, в результате которого Алибасов попал в больницу, он оценил моральный вред в 15 миллионов рублей, а ущерб, причинённый здоровью, в 85 миллионов.
Участники пресс-конференции НСН расскажут подробности об иске и о своих дальнейших действиях в этом деле. Трансляция пресс-конференции доступна по ссылке.
Напомним, 4 июня, в период подготовки большой гастрольной шоу-программы, посвященной 30-летнему юбилею группы «На-На», основатель команды и продюсер Бари Алибасов попал в больницу с сильным отравлением. Как сообщил сын музыканта, Бари Алибасов — младший, его отец выпил химическую жидкость, приняв её за напиток. В то же время Алибасова обвиняли в том, что он использовал лечение в больнице для пиар-кампании перед юбилейным гастрольным туром «На-На».
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