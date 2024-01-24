В Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара»

В этом году состоится премьерный показ продолжения южнокорейского сериала «Игра в кальмара», объявили в Netflix.

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Как отмечается, вышедший в 2021 году, телевизионный сериал про смертельные игры на деньги за короткое время стал одним из самых успешных проектов стриминга. После было принято решение о продолжении истории.

Точная дата показа пока не называется.

Ранее вышел трейлер реалити-шоу по сериалу «Игра в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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