В Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара»
24 января 202412:43
В этом году состоится премьерный показ продолжения южнокорейского сериала «Игра в кальмара», объявили в Netflix.
Как отмечается, вышедший в 2021 году, телевизионный сериал про смертельные игры на деньги за короткое время стал одним из самых успешных проектов стриминга. После было принято решение о продолжении истории.
Точная дата показа пока не называется.
Ранее вышел трейлер реалити-шоу по сериалу «Игра в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара»
- Турпоток из России на Кипр вырос за год на 45%
- Минобороны: В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными ВСУ
- СМИ: В Белгородской области упал военно-транспортный самолет
- В Казахстане предложили запретить ввоз и продажу вейпов
- ЦИК направил приглашения на выборы президента РФ в 95 стран
- Мэрия Кишинева подала иск более чем на 500 млн леев к правительству Молдавии
- Райан Гослинг разочарован тем, что Марго Робби осталась без номинации на «Оскар»
- В России создали вездеходную платформу «Сарацин» для СВО
- Секретарь Совбеза РФ Патрушев проводит переговоры с коллегой из Ирана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru