В музее в Калуге впервые покажут экспонаты из орловской усадьбы Тургенева

Она отметила, что на выставке можно будет увидеть произведения живописи и графики русских художников, которые запечатлели виды усадьбы Тургенева, окрестности имения. Кроме того, можно будет увидеть произведения декоративно-прикладного искусства.

По словам Гужовой, на выставке также будут представлены отдельные мемориальные предметы – книги, брошюры, изданные еще в дореволюционный период, а также настенные украшения конца XIX века.

Ранее, 5 февраля, Союз художников России объявил, что 6 февраля в Москве начнет работу крупнейший за последнее пятилетие проект – XIV Всероссийская художественная выставка «Россия», передает «Радиоточка НСН».

