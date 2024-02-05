В музее в Калуге впервые покажут экспонаты из орловской усадьбы Тургенева

Порядка 70 экспонатов, в том числе мемориальные предметы из единственного в России музея-усадьбы Тургенева «Спасское-Лутовиново», представят впервые в Калуге в музее изобразительных искусств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на куратора выставки, старшего научного сотрудника калужского музея Ирину Гужову.

Третьяковская галерея осенью откроет выставку в Пекине

Она отметила, что на выставке можно будет увидеть произведения живописи и графики русских художников, которые запечатлели виды усадьбы Тургенева, окрестности имения. Кроме того, можно будет увидеть произведения декоративно-прикладного искусства.

По словам Гужовой, на выставке также будут представлены отдельные мемориальные предметы – книги, брошюры, изданные еще в дореволюционный период, а также настенные украшения конца XIX века.

Ранее, 5 февраля, Союз художников России объявил, что 6 февраля в Москве начнет работу крупнейший за последнее пятилетие проект – XIV Всероссийская художественная выставка «Россия», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияМузей

Горячие новости

Все новости

партнеры