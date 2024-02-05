В музее в Калуге впервые покажут экспонаты из орловской усадьбы Тургенева
Порядка 70 экспонатов, в том числе мемориальные предметы из единственного в России музея-усадьбы Тургенева «Спасское-Лутовиново», представят впервые в Калуге в музее изобразительных искусств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на куратора выставки, старшего научного сотрудника калужского музея Ирину Гужову.
Она отметила, что на выставке можно будет увидеть произведения живописи и графики русских художников, которые запечатлели виды усадьбы Тургенева, окрестности имения. Кроме того, можно будет увидеть произведения декоративно-прикладного искусства.
По словам Гужовой, на выставке также будут представлены отдельные мемориальные предметы – книги, брошюры, изданные еще в дореволюционный период, а также настенные украшения конца XIX века.
Ранее, 5 февраля, Союз художников России объявил, что 6 февраля в Москве начнет работу крупнейший за последнее пятилетие проект – XIV Всероссийская художественная выставка «Россия», передает «Радиоточка НСН».
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