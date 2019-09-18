В Можайске отреставрируют Никольский собор

Никольский собор в Можайском городском округе решено отремонтировать, сообщает телеканал «360». В данный момент проект его реставрации в разработке.

Собором займётся Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, который действует с 2014 года. Силами фонда уже были восстановлены 14 святынь, среди них — Казанский храм в Кашире, Троицкий храм в Клину. В скором времени решено вернуть облик и Никольскому собору.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что добиться восстановления порушенных святынь можно только общими усилиями.

«Понятно, что наша история, культура, требует от нас большой самоотдачи для того, чтобы реализовать ту амбициозную, важную программу, за которую вы взялись», — отметил Воробьёв.

Напомним, Никольский собор был построен в 1802-1814 годах. Проект храма в псевдоготическом стиле разработал архитектор Алексей Бакарев. Во время Великой Отечественной войны в нём была разрушена ротонда.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют храм, построенный по чертежам Петра I. Церковь Петра и Павла была построена в 1704-1723 годах и представляет собой один из интереснейших памятников столичного храмового зодчества этого времени. Это один из восьми храмов, который был возведен по проекту Петра I.

