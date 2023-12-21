В Москве прошла церемония вручения премии HELLO!

В Москве подводят итоги торжественного гала-ужин журнала HELLO!, который прошел в столичном отеле Метрополь и собрал вместе звезд кино, телевидения, театра и шоу-бизнеса. Так, 18 декабря издание отметило главных героев уходящего 2023 года.

Торжественную часть открыло выступление Soprano Турецкого. В этот вечер на сцене свои хиты исполняли Дима Билан, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Люся Чеботина и многие другие. Тина Канделаки была отмечена за просветительский проект на телевидении, а Лариса Гузеева стала «Героем вне времени». Символом премии и статуэткой в этом году стала матрешка.