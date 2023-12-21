В Москве прошла церемония вручения премии HELLO!

В Москве подводят итоги торжественного гала-ужин журнала HELLO!, который прошел в столичном отеле Метрополь и собрал вместе звезд кино, телевидения, театра и шоу-бизнеса. Так, 18 декабря издание отметило главных героев уходящего 2023 года.

Торжественную часть открыло выступление Soprano Турецкого. В этот вечер на сцене свои хиты исполняли Дима Билан, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Люся Чеботина и многие другие. Тина Канделаки была отмечена за просветительский проект на телевидении, а Лариса Гузеева стала «Героем вне времени». Символом премии и статуэткой в этом году стала матрешка.

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Ранее российский народный артист Олег Газманов стал обладателем премии «Легенды Тавриды». Певец поддерживает и активно участвует в проектах «Тавриды», коммуницирует с молодыми творцами, заявили в пресс-службе Арт-кластера «Таврида». Отмечается, что песни Газманова стали «гимнами и символами для нескольких поколений».

До этого актер Иван Янковский получил премию зрительских симпатий «Звезда театрала» за роль в многосерийном триллере о серийном убийце «Фишер». Церемония вручения премии прошла накануне в Театре имени Вахтангова. Янковский победил в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино». Артист поблагодарил поддержавших его зрителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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