В Москве отменили премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все!»
В столице отменили новогоднюю кинопремьеру фильма «Иван Васильевич меняет все» телеканала ТНТ, запланированную на 25 декабря. Об этом пишет «Российская газета».
Дебютный показ ленты отменили из-за отключения света в нескольких зданиях в центре Москвы. Инцидент затронул и кинотеатр «Октябрь», где должна была состояться премьера.
В пресс-службе ТНТ отметили, что не могут рисковать доверием гостей, поэтому приняли решение отменить показ.
По сценарию картины Шурик пытается вернуть царя Ивана Грозного домой с помощью машины времени, однако из-за сбоев в работе VPN устройство ломается и перемещает героев в разные страны и эпохи.
В беседе с «Радиоточкой НСН» кинокритик Давид Шнейдеров признался, что не будет смотреть «Иван Васильевич меняет все!». Он назвал играющих в картине звезд «псевдоактерами».
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