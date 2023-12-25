В Москве отменили премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Дебютный показ ленты отменили из-за отключения света в нескольких зданиях в центре Москвы. Инцидент затронул и кинотеатр «Октябрь», где должна была состояться премьера.

В пресс-службе ТНТ отметили, что не могут рисковать доверием гостей, поэтому приняли решение отменить показ.

По сценарию картины Шурик пытается вернуть царя Ивана Грозного домой с помощью машины времени, однако из-за сбоев в работе VPN устройство ломается и перемещает героев в разные страны и эпохи.

В беседе с «Радиоточкой НСН» кинокритик Давид Шнейдеров признался, что не будет смотреть «Иван Васильевич меняет все!». Он назвал играющих в картине звезд «псевдоактерами».

