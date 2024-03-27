В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову
В Международный день театра в центре столицы в парке «Михайловский сад» открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Бронзовый памятник был отлит в мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области. В начале февраля его транспортировали в Москву на производственную базу», – добавил он.
По словам Загрутдинова, в начале специалисты установили гранитный постамент и скамью, затем разместили саму бронзовую скульптуру. Ее общий вес превышает 3,6 тысячи килограммов, а высота составила 3,6 метра. Фигуру актера в бронзе дополняют две детали - занавес и кинопленка.
Советский и российский актер, режиссер, педагог и общественный деятель Михаил Ульянов является лауреатом Госпремии СССР, премии президента России и многих других наград. Известен широкому зрителю по ролям в картинах «Братья Карамазовы», «Ворошиловский стрелок» и «Антикиллер».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru