В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

В Международный день театра в центре столицы в парке «Михайловский сад» открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Бронзовый памятник был отлит в мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области. В начале февраля его транспортировали в Москву на производственную базу», – добавил он.

По словам Загрутдинова, в начале специалисты установили гранитный постамент и скамью, затем разместили саму бронзовую скульптуру. Ее общий вес превышает 3,6 тысячи килограммов, а высота составила 3,6 метра. Фигуру актера в бронзе дополняют две детали - занавес и кинопленка.

Советский и российский актер, режиссер, педагог и общественный деятель Михаил Ульянов является лауреатом Госпремии СССР, премии президента России и многих других наград. Известен широкому зрителю по ролям в картинах «Братья Карамазовы», «Ворошиловский стрелок» и «Антикиллер».

