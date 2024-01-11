В Москве начались съемки продолжения сериала «Молодежка»

Телеканал СТС выпустит вторую часть «Молодежки» - продолжение сериала 2013 года. Об этом рассказали в пресс-службе вещателя.

Начались съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела»

Телеканал работает над сиквелом совместно с Art Pictures Vision. Вещатель отметил тренд на возвращение популярных ранее сериалов.

В проекте участвуют Влад Канопка, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Николай Добрынин и другие актеры. Съемки проходят в Москве.

Сюжет повествует о ситуации вокруг хоккейной команды «Акулы Политеха», которая находится под угрозой расформирования. Новому тренеру придется найти общий язык с молодыми спортсменами.

Ранее сообщалось, что самым ожидаемым российским сериалом в 2024 году стал «Преступление и наказание», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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