В Москве начались съемки продолжения сериала «Молодежка»
Телеканал СТС выпустит вторую часть «Молодежки» - продолжение сериала 2013 года. Об этом рассказали в пресс-службе вещателя.
Телеканал работает над сиквелом совместно с Art Pictures Vision. Вещатель отметил тренд на возвращение популярных ранее сериалов.
В проекте участвуют Влад Канопка, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Николай Добрынин и другие актеры. Съемки проходят в Москве.
Сюжет повествует о ситуации вокруг хоккейной команды «Акулы Политеха», которая находится под угрозой расформирования. Новому тренеру придется найти общий язык с молодыми спортсменами.
Ранее сообщалось, что самым ожидаемым российским сериалом в 2024 году стал «Преступление и наказание», передает «Радиоточка НСН».
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