В Москве и Санкт-Петербурге 1 декабря откроются Дни сербского кино
Пять фильмов современного сербского кинематографа покажут в Дни сербского кино, которые будут проходить с 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщила пресс-служба «Роскино».
Отмечается, что бесплатные показы будут проходить в четырех кинотеатрах: «Москино Музейный», «Иллюзион», «Москино Салют» и кинотеатр «Ленфильм» (Санкт-Петербург). Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы сербского кино станут ответным мероприятием на Russian Film Festival в Сербии, который прошел с 10 по 13 ноября в Нови-Саде и Белграде.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что самой большой популярностью среди российских кинозрителей пользуются анимационные, комедийные, приключенческие и семейные фильмы, передает «Радиоточка НСН».
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