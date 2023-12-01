В Москве и Санкт-Петербурге 1 декабря откроются Дни сербского кино

Отмечается, что бесплатные показы будут проходить в четырех кинотеатрах: «Москино Музейный», «Иллюзион», «Москино Салют» и кинотеатр «Ленфильм» (Санкт-Петербург). Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы сербского кино станут ответным мероприятием на Russian Film Festival в Сербии, который прошел с 10 по 13 ноября в Нови-Саде и Белграде.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что самой большой популярностью среди российских кинозрителей пользуются анимационные, комедийные, приключенческие и семейные фильмы, передает «Радиоточка НСН».

