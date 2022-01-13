В «Манеже» откроется выставка к 60-летию Виктора Цоя

15 января 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения музыканта.

По словам организаторов, на выставке будут представлены музыкальные инструменты, черновики, костюмы, коллекция картин и другие артефакты, связанные с жизнью легендарного артиста.

Выставка расположится в 11 залах на площади 3 тысячи квадратных метров – экспозиция будет организована не хронологически, а по темам – музыка, кино, поэзия и так далее.

В подготовке участвовали друзья Цоя, фанаты, коллекционеры, отец музыканта Роберт и сын Александр.

