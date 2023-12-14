В Литве запретили новое аниме Хаяо Миядзаки из-за «связи» прокатчика с Россией

Такое решение объясняется тем, что якобы правообладатель связан с Россией. Отмечается, что многие литовские кинематографисты и продюсеры выступили в поддержку решения кинотеатров отказаться от проката картины в стране.

Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.

Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

