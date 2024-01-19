В Крыму заявили, что страховая стоимость скифского золота оценивается в €1,4 млн

Сумма страхования скифского золота, переданного Украине, оценивается в €1,4 млн, сообщил в Telegram председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что всего было «украдено» Украиной при соучастии Нидерландов 2 111 единиц хранения.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скифское золото принадлежит Крыму. Комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину он отметил, что оно должно быть на полуострове.

До этого музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу скифского золота Национальному музею истории Украины в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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