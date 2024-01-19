Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скифское золото принадлежит Крыму. Комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину он отметил, что оно должно быть на полуострове.

До этого музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу скифского золота Национальному музею истории Украины в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

