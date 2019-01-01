Культура
31 августа по 5 сентября в Евпатории пройдет III Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах «Ракета» и «Кино Максимум». «Солнечный остров» содействует сохранению лучших традиций русского киноискусства.
В Крыму пройдет два кинофестиваля
28 июня20:28
С 13 августа по 17 сентября пройдет IV Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост», сообщает КИА.
31 августа по 5 сентября в Евпатории пройдет III Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах «Ракета» и «Кино Максимум». «Солнечный остров» содействует сохранению лучших традиций русского киноискусства.
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ФОТО: РИА Новости/Александр Полегенько
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