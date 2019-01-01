В Крыму пройдет два кинофестиваля

С 13 августа по 17 сентября пройдет IV Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост», сообщает КИА.

31 августа по 5 сентября в Евпатории пройдет III Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах «Ракета» и «Кино Максимум». «Солнечный остров» содействует сохранению лучших традиций русского киноискусства.

