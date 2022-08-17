В Краснодаре стартует новый этап проекта «Юные актеры – детям Донбасса»

На сцене Краснодарской филармонии 17 и 18 августа откроется основной региональный этап благотворительного проекта «Юные актеры – детям Донбасса». В его рамках будут показаны спектакль для подростков «Юная любовь в пяти театральных измерениях», созданный, по мотивам трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» и музыкальная сказка «Красная шапочка & Серый волк».

19, 20 и 21 августа представления пройдут в Новороссийске и Анапе. А с 22 по 28 августа запланировано несколько показов для юных жителей Донбасса, временно проживающих в Крыму и Севастополе. Завершится тур 29 августа в Ростове-на-Дону.

Всего организатор проекта АНО «Музыкальное сердце театра» планирует провести более 40 показов для 20 000 детей и подростков из Донбасса в различных регионах страны.

«Мы не оставляем детей из Донбасса один на один с их страхами, вопросами, переживаниями и проблемами, а приобщаем их к театру, даем темы и повод для выражений эмоций, включая их в позитивную творческую, духовную и интеллектуальную активность», - заявил продюсер проекта Дмитрий Калантаров.

По его словам, гастрольный проект, благодаря искренней работе молодых артистов, донесет правильные моральные ценности, которые сформируют положительные личностные качества у юных зрителей спектаклей.

