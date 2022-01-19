В Китае снимут ремейк российской ленты «Холоп»

Права на экранизацию этого же произведения ранее выкупила студия Sony Pictures для съемок в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Свои истории на эту тему снимут кинокомпании из Польши и Франции.

Лидер российского кинопрокат картина «Холоп» вышла на экраны в декабре 2019-го. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович и Александра Бортич. Лента рассказывает историю сына олигарха, которого отец отправляет для перевоспитания в деревню XIX века.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отметил основные составляющие успеха кинокартины «Холоп».

