В Китае снимут ремейк российской ленты «Холоп»

Кинокомпания Alibaba Pictures снимет китайский ремейк по фильму Клима Шипенко «Холоп». Об этом сообщают китайские СМИ.

Премьера комедии запланирована на 2023–2024 года.

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Права на экранизацию этого же произведения ранее выкупила студия Sony Pictures для съемок в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Свои истории на эту тему снимут кинокомпании из Польши и Франции.

Лидер российского кинопрокат картина «Холоп» вышла на экраны в декабре 2019-го. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович и Александра Бортич. Лента рассказывает историю сына олигарха, которого отец отправляет для перевоспитания в деревню XIX века.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отметил основные составляющие успеха кинокартины «Холоп».

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ФОТО: Кадр: фильм «Холоп»
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