В Казани открылась выставка об истории Донбасса
Выставка «Донбасс - Россия: история и современность», организованная Музеем современной истории России, открылась в Казани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального музея Республики Татарстан, в котором представили экспозицию.
Отмечается, что выставка наглядно показывает незыблемую связь Донбасса и России, начиная с XIX века до наших дней. Указывается, что выставка работала в Уфе, Кирове, Кудымкаре, Ханты-Мансийске, Луганске и Донецке. Казань является последним городом экспонирования.
Ранее сообщалось, что Московский музей современного искусства представит проект, который посвящен народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и приурочен к 30-летию его Музея-мастерской. Основой выставки стали работы из Государственного исторического музея, Третьяковской галереи, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, а также региональных архивов и частных собраний, передает «Радиоточка НСН».
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