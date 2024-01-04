В фильме «Ирония судьбы» нашли новый киноляп
Зрители нашли киноляп в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом пишут «Аргументы и факты».
В титрах в начале известной картины появляется надпись с ошибкой в слове «исключительно»: «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь».
Кроме того, в популярном новогоднем фильме обнаружили еще одну неточность. Некоторые кадры картины снимались в Ленинграде. В одной из сцен главная героиня комедии едет на Московский вокзал, чтобы приобрести билеты до Москвы, однако оказывается в расположенных в другом месте Центральных железнодорожных кассах.
Ранее аналитики платформы «Дзен» выяснили, что «Ирония судьбы, или С легким паром!» — любимый новогодний фильм 21% россиян 35-45 лет и 5% граждан в возрасте от 18 до 24 лет, пишет RT.
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