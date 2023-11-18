В Чехии полиция сорвала концерт комика Славы Комиссаренко

По данным издания, инцидент произошел в городе Брно спустя час после начала выступления. Артиста пригласили за сцену, затем он вернулся к зрителям и сообщил, что до конца шоу осталось несколько минут. Комиссаренко завершил концерт шуткой, после чего полиция попросила аудиторию немедленно покинуть помещение.



На выходе из клуба было несколько автозаков и автомобилей силовиков. Сам комик пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и певица Алла Пугачева, не место в России, напоминает «Радиоточка НСН».

