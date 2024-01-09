В Британии заявили, что певица Шинейд О'Коннор умерла по естественным причинам

В ходе заседания коронерского суда лондонского района Сазерк он отметил, что на этом расследование относительно смерти О'Коннор закрыто. При этом он не стал уточнять причины смерти женщины.

«Вовлеченность коронера в это дело завершена», - заключил чиновник.

Ирландская пеыица Шинейд О'Коннор скончалась 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». У неё осталось трое детей.

