В Британии заявили, что певица Шинейд О'Коннор умерла по естественным причинам
Смерть ирландской певицы Шинейд О'Коннор наступила в силу естественных причин. Как сообщает корпорация Би-би-си, такое заявление сделал британский коронер, расследовавший кончину исполнительницы.
В ходе заседания коронерского суда лондонского района Сазерк он отметил, что на этом расследование относительно смерти О'Коннор закрыто. При этом он не стал уточнять причины смерти женщины.
«Вовлеченность коронера в это дело завершена», - заключил чиновник.
Ирландская пеыица Шинейд О'Коннор скончалась 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». У неё осталось трое детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru