В Британии заявили, что певица Шинейд О'Коннор умерла по естественным причинам

Смерть ирландской певицы Шинейд О'Коннор наступила в силу естественных причин. Как сообщает корпорация Би-би-си, такое заявление сделал британский коронер, расследовавший кончину исполнительницы.

В Париже открыли улицу в честь Дэвида Боуи

В ходе заседания коронерского суда лондонского района Сазерк он отметил, что на этом расследование относительно смерти О'Коннор закрыто. При этом он не стал уточнять причины смерти женщины.

«Вовлеченность коронера в это дело завершена», - заключил чиновник.

Ирландская пеыица Шинейд О'Коннор скончалась 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». У неё осталось трое детей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СмертьРасследованиеПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры