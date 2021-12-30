«Уже тошнит»: Егор Кончаловский объяснил, почему не смотрит «Иронию судьбы»

Кинорежиссер признался, что в новогоднюю ночь смотрит только обращение президента. 

Современные новогодние фильмы не дотягивают по уровню до традиционных праздничных картин, а пересматривать старые уже надоело, заявил российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее поисковая система онлайн-кинотеатра IVI опубликовала результаты опроса, согласно которому, большинство россиян предпочитают в новогоднюю ночь смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», а также комедии «Один дома» Криса Коламбуса и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.

«Вы понимаете, я не могу не согласиться с мнением большинства, потому что люди смотрят то, что их не заставляют, к чему у них лежит душа. Другой вопрос, что я, например, все вами перечисленные фильмы смотреть уже не могу, меня немножечко тошнит от этих фильмов уже. В плане того, что у меня такой традиции нет. И вообще Новый год стал, на мой взгляд, гораздо менее радостным праздником, чем он был раньше. Не знаю, почему – видимо, просто забот у людей больше и так далее. Но люди голосуют кнопкой, я считаю, что это прекрасно и прекрасно для этих фильмов», - рассказал Кончаловский.

Кинорежиссер признался, что сам в новогоднюю ночь смотрит только обращение президента, потому что современные российские и зарубежные новогодние фильмы сложно назвать качественными, а пересматривать старые надоело.

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«Я смотрю обращение президента, как раньше смотрел обращение генерального секретаря компартии и все. У меня нет любимого новогоднего фильма, ибо российские фильмы современные про Новый год мне не очень близки, старые я уже тысячу раз смотрел и больше не хочется, а американское кино глупеет со страшной силой. Уже такого, что можно было бы сравнить с «Один дома», не делается. Более качественный кинематограф, контент ушел в интернет, на платформы. Там огромное количество вещей, которые трудно отследить. Новогодние праздники, а потом каникулы и школьные, и студенческие – это очень лакомый слот, сегмент для того, чтобы выпускать фильмы. Всегда под Новый год выходят новые картины, за эти даты всегда идет война. Поэтому что-то конечно выйдет, даже рекламируют что-то, я просто забыл», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее кинорежиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что выбор фильмов на Новый год доверяет супруге, а она обожает «Иронию судьбы».

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