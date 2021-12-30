«Уже тошнит»: Егор Кончаловский объяснил, почему не смотрит «Иронию судьбы»

Современные новогодние фильмы не дотягивают по уровню до традиционных праздничных картин, а пересматривать старые уже надоело, заявил российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее поисковая система онлайн-кинотеатра IVI опубликовала результаты опроса, согласно которому, большинство россиян предпочитают в новогоднюю ночь смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», а также комедии «Один дома» Криса Коламбуса и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.

«Вы понимаете, я не могу не согласиться с мнением большинства, потому что люди смотрят то, что их не заставляют, к чему у них лежит душа. Другой вопрос, что я, например, все вами перечисленные фильмы смотреть уже не могу, меня немножечко тошнит от этих фильмов уже. В плане того, что у меня такой традиции нет. И вообще Новый год стал, на мой взгляд, гораздо менее радостным праздником, чем он был раньше. Не знаю, почему – видимо, просто забот у людей больше и так далее. Но люди голосуют кнопкой, я считаю, что это прекрасно и прекрасно для этих фильмов», - рассказал Кончаловский.

Кинорежиссер признался, что сам в новогоднюю ночь смотрит только обращение президента, потому что современные российские и зарубежные новогодние фильмы сложно назвать качественными, а пересматривать старые надоело.