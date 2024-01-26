«Увидимся в августе»: В России состоится мировая премьера последней книги Маркеса

В России одновременно со всем миром 6 марта будет представлена последняя и никогда не издававшаяся книга знаменитого колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе», сообщили НСН в издательстве АСТ.

«Последние годы своей жизни Маркес работал над произведением, которое должно было объединить несколько историй о любви, но состояние здоровья не позволило мастеру всецело отдаться работе и, в конце концов, он решил отказаться от публикации текста, посчитав его недостаточно совершенным. Однако, спустя 10 лет сыновья автора, Родриго и Гонсало Гарсиа Барча, перечитали текст и решили вопреки воле отца обнародовать его последнее произведение», - расскзал собеседник НСН.

Новая книга Маркеса будет выпущена на русском языке, переводчиком выступила Дарья Синицына.

Маркес является лауреатом Нобелевской премии. В числе его самых популярных книг «Сто лет одиночества», «Осень патриарха» и «Полковнику никто не пишет».

Ранее издательские группы «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус» и их редакции специально для НСН назвали самые популярные книги 2023 года. Главным бестселлером года стала книга «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю, специализирующейся на фэнтези.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Уткин
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