Умерла директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева

Вице-президент клуба Валерия Грушина и руководитель Грушинского фестиваля Ирина Зверева скончалась в воскресенье, 12 ноября. О ее скоропостижной смерти сообщили представители организации на официальной странице сообщества «ВКонтакте».

Грушинский фестиваль возвращается в Самарскую область после двухлетней паузы

«Она любила людей, мужественно переносила удары судьбы, а их в последние годы было немало. Может быть, поэтому ее сердце не выдержало»,— говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Грушинский фестиваль летом нынешнего года вернулся в Самарскую область после двухлетней паузы. Это крупнейший в мире фестиваль авторской песни. Он проводится с 1968 года.


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