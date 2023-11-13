Умерла директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева

«Она любила людей, мужественно переносила удары судьбы, а их в последние годы было немало. Может быть, поэтому ее сердце не выдержало»,— говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Грушинский фестиваль летом нынешнего года вернулся в Самарскую область после двухлетней паузы. Это крупнейший в мире фестиваль авторской песни. Он проводится с 1968 года.



