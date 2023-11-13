Умерла директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева
Вице-президент клуба Валерия Грушина и руководитель Грушинского фестиваля Ирина Зверева скончалась в воскресенье, 12 ноября. О ее скоропостижной смерти сообщили представители организации на официальной странице сообщества «ВКонтакте».
«Она любила людей, мужественно переносила удары судьбы, а их в последние годы было немало. Может быть, поэтому ее сердце не выдержало»,— говорится в сообщении.
Причина смерти не называется.
Грушинский фестиваль летом нынешнего года вернулся в Самарскую область после двухлетней паузы. Это крупнейший в мире фестиваль авторской песни. Он проводится с 1968 года.
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