Умер сценарист и прозаик Юрий Арабов

Заслуженный деятель искусств России, сценарист и прозаик Юрий Арабов умер в возрасте 69 лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Умер основатель и худрук еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Писатель умер после продолжительной болезни, заявил собеседник агентства.

Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК).

Как сценарист дебютировал в фильме «Одинокий голос человека». Всего он написал сценарии к 20 картинам. На протяжении многих лет работал с режиссером Александром Сокуровым.

Ранее в возрасте 80 лет умер поэт-песенник Валерий Сауткин. Его тело обнаружили в квартире в центре столицы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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