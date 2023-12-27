Умер сценарист и прозаик Юрий Арабов
Заслуженный деятель искусств России, сценарист и прозаик Юрий Арабов умер в возрасте 69 лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
Писатель умер после продолжительной болезни, заявил собеседник агентства.
Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК).
Как сценарист дебютировал в фильме «Одинокий голос человека». Всего он написал сценарии к 20 картинам. На протяжении многих лет работал с режиссером Александром Сокуровым.
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