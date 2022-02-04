Умер сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов
4 февраля 202214:47
Умер советский и российский сценарист Эдуард Акопов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.
Отмечается, что причиной его смерти стал инфаркт. Сценаристу было 76 лет.
Эдуард Акопов являлся первым Президентом Гильдии сценаристов СССР. Стал известен благодаря таким фильмам, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Воскресный папа», «Сдается квартира с ребенком» и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru