Умер сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов

Умер советский и российский сценарист Эдуард Акопов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

4 февраля прошла 15-летняя годовщина со дня смерти рок-поэта Ильи Кормильцева

Отмечается, что причиной его смерти стал инфаркт. Сценаристу было 76 лет.

Эдуард Акопов являлся первым Президентом Гильдии сценаристов СССР. Стал известен благодаря таким фильмам, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Воскресный папа», «Сдается квартира с ребенком» и другие.


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ФОТО: РИА Новости
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