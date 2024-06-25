Умер советско-испанский актер Анхель Гутьеррес

В дипмиссии назвали артиста большим другом России и легендарным деятелем искусства, который внес большой вклад в популяризацию в Испании русской литературы и укрепление культурных связей между странами.

«Воспитанник советской театральной школы, он завоевал широкое признание как одаренный режиссер, актер и педагог, стоял у истоков создания "Театра на Таганке", а по возвращении на свою историческую Родину — в Испанию — основал мадридский Камерный театр имени А.П.Чехова», — отметили в посольстве.

Анхель Гутьеррес родился в кубинской Гаване, позже переехал с семьей в Испанию, после начала в стране гражданской войны 1936 года его эвакуировали в СССР. Гутьерреса и его сестру разместили в детском доме № 8 в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны на фоне блокады Ленинграда детей перевезли в Миасс, а позже — в Подмосковье. В подмосковном Болшево Гутьеррес серьезно занимался музыкой, посещал Дом творчества кинематографистов, но впоследствии решил стать театральным режиссером и окончил ГИТИС.

Артист работал в Московском академическом художественном театре (МХАТ), Таганрогском драматическом театре им. А. П. Чехова, Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн», преподавал в ГИТИСе. Кроме того, Гутьеррес участвовал в различных спектаклях как актер и снимался в кино, в числе его работ — «Гранатовый браслет» Абрама Роома, «Салют, Мария!» Иосифа Хейфица, «Зеркало» Андрея Тарковского.

