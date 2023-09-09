Умер режиссер и заслуженный деятель искусств России Николай Шейко

Шейко было 85 лет. Он много лет возглавлял МХТ им. А.П. Чехова. Отмечается, что режиссера похоронят на Митинском кладбище 13 сентября.

Николай Шейко срежиссировал более 100 спектаклей, он занимался постановками по русской и зарубежной классике.

