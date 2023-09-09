Умер режиссер и заслуженный деятель искусств России Николай Шейко
9 сентября 202316:26
Умер режиссер и заслуженный деятель искусств России Николай Шейко, сообщается на портале МХТ им. А.П. Чехова.
Шейко было 85 лет. Он много лет возглавлял МХТ им. А.П. Чехова. Отмечается, что режиссера похоронят на Митинском кладбище 13 сентября.
Николай Шейко срежиссировал более 100 спектаклей, он занимался постановками по русской и зарубежной классике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru