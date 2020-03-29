Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве на 97 году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Союза писателей России Николая Иванова.

«Дочь Елена Юрьевна подтвердила, что Юрий Васильевич умер сегодня дома в 14 часов», - отметил Иванов.

Вдова Бондарева Валентина уточнила, что писатель умер днем 29 марта, в воскресенье.

«Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», - цитирует вдову ТАСС.

Юрий Бондарев написал такие известные книги о войне, как «Батальоны просят огня» и «Горячий снег», по которым сняты кинофильмы.

